ميدان الإماراتية تحصل على تمويل إسلامي بقيمة 272 مليون دولار من بنوك

دبي 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكر بيان مشترك من شركة ميدان الإماراتية وبنك مرتب لصفقة تمويل لها أن شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرا حصلت على تمويل إسلامي بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) من بنوك لتمويل مشروعات في الإمارة.

وتشارك ميدان في عدة مشروعات في دبي من بينها مشروع على ضفاف قناة دبي المائية الممتدة بطول ثلاثة كيلومترات بين الخليج التجاري في دبي والساحل بالإضافة إلى مشروع عقاري بجوار مضمار السباقات الذي يستضيف بطولة كأس دبي العالمي لسباق الخيل.

وذكر البيان أن التمويل سيتم توجيهه لتلك المشروعات بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية.

وشارك في ترتيب التمويل الذي يُستحق في ديسمبر كانون الأول 2018 كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الهلال.

ونشطت ميدان في سوق الاقتراض في الأشهر الماضية وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة الإماراتية تجري مباحثات مع بنوك بشأن قرض مجمع بقيمة 600 مليون درهم.

وفي مارس آذار وقعت ميدان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 476 مليون دولار من بنك قطر الوطني ووحدته الإماراتية البنك التجاري الدولي لدعم استثمارات في مشروعات جديدة.

كما حصلت الشركة على تمويل إسلامي بقيمة مليار درهم في يونيو حزيران شمل صكوكا بقيمة 700 مليون درهم وتسهيلا محدد الأجل بقيمة 300 مليون درهم ويستحق الاثنان في 2024. وتولى مصرف أبوظبي الإسلامي دور المنسق الوحيد للتمويل إلى جانب مشاركته في ترتيب إصدار الصكوك.