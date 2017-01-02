تباين بورصات الخليج وعمان تتراجع بعد إعلان الميزانية ومصر تنخفض

من أندرو تورشيا

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين بعد استئناف عمل معظمها بعد عطلة العام الجديد فيما تراجعت بورصة سلطنة عمان بعد الإعلان عن ميزانية عامة تقشفية لعام 2017. وانخفضت بورصة مصر لكن مشتريات المستثمرين الأجانب للأسهم ظلت تفوق مبيعاتهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع تركز معظم النشاط على أسهم المضاربة التي تقل أسعارها عن درهم واحد. وارتفع سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الذي كان الأكثر تداولا 15 في المئة مسجلا حجم تداول هو الأكبر منذ أبريل نيسان.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة لأسباب من بينها انخفاض سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 7.6 في المئة.

وانخفضت بورصة قطر 0.1 في المئة. وتراجع سهم مصرف الريان الإسلامي بنفس النسبة بعدما قال إنه سيعلق أنشطة وحدته الريان للوساطة المالية. وقال المصرف إن رأس المال المدفوع للوحدة يمثل 0.06 في المئة فقط من إجمالي حجم أصول المصرف.

وأغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا 0.1 في المئة لكنه انخفض 0.7 في المئة عن ذروته خلال جلسة اليوم مع تراجع أسهم البتروكيماويات قليلا. وهبط سهم مجموعة الطيار للسفر والسياحة 1.3 في المئة بعدما قفز 7.4 في المئة أمس الأحد في تعاملات كثيفة غير معتادة.

وانخفض مؤشر سوق سلطنة عمان 0.8 في المئة بعد كشفت الحكومة عن خطة موازنة 2017 أمس الأحد والتي توقعت عجزا أقل لكنها شملت أيضا إجراءات تقشف جديدة وقيود مشددة على الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط.

وهبطت أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 2.1 في المئة بعدما انخفضت 4.3 في المئة أمس الأحد بفعل زيادة "الأتاوة" التي تدفعها الشركة للحكومة. ونزل سهم أريد عمان اثنين بالمئة بعدما هبط 7.9 بالمئة أمس.