بيان: بنك الاتحاد الأردني يستكمل الاستحواذ على حصة 13% في الأردن دبي الإسلامي

3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الاتحاد الأردني في بيان اليوم الثلاثاء إنه أتم صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 13 بالمئة من الأسهم المكونة لرأسمال بنك الأردن دبي الإسلامي. وأشار البيان إلى أن البنك تملك أيضا "بطريقة غير مباشرة ومن خلال شركة تابعة ما نسبته 23% من الأسهم المكونة لرأسمال البنك المذكور لتصبح ملكية بنك الاتحاد المباشرة وغير المباشرة في بنك الأردن دبي الإسلامي بما نسبته 36%." وأضاف أن ذلك تم بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)