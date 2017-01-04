بورصتا الإمارات تتراجعان وقطر تصعد في التعاملات المبكرة

دبي 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجعت سوقا الإمارات في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر قليلا.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.4 بالمئة بعد صعوده 4.4 بالمئة في إغلاق أمس الثلاثاء.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة حيث تراجع سهم دريك آند سكل للأعمال الهندسية 1.4 بالمئة وفقد سهم أرابتك 2.9 بالمئة.

لكن سهم بنك دبي الإسلامي زاد 0.4 بالمئة بعدما أعلن المصرف أنه أنهى بيع حصته في بنك الأردن دبي الإسلامي لبنك الاتحاد الأردني. ولم يتم إعلان قيمة الصفقة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة بعدما زاد 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وتصدر سهم المتحدة للتنمية قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 2.1 بالمئة.