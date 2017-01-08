ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية والسعودية تتراجع

من أندرو تورشيا

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية لكن البورصة السعودية هبطت تحت ضغط جني الأرباح في قطاعات من بينها البتروكيماويات.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.8 في المئة إلى 3692 نقطة في أكبر حجم تداول خلال نحو شهر وأكثر من ضعف حجم التعاملات يوم الخميس.

وكانت سبعة أسهم من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق من تلك الأقل سعرا -دون درهم واحد- والتي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون.

وقفز سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) 4.6 في المئة بينما ارتفع سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 3.4 في المئة. وعلى مدى الأسبوعين السابقين كانت هناك تكهنات من بعض المتعاملين باندماجات في قطاع التأمين في أعقاب أنباء في أواخر العام الماضي عن اندماج مصرفي كبير في أبوظبي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة وقادت أسهم شركات الأسمنت المكاسب. وقفز سهم أسمنت الخليج 12.9 في المئة في تعاملات هزيلة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مدعوما بصعود سهم شركة العقارات المتحدة للتنمية 0.9 في المئة. لكن سهم الخليج للمخازن تراجع 1.2 في المئة رغم التوصية بتوزيعات أرباح نقدية سنوية بواقع 1.60 ريال للسهم بزيادة طفيفة عن 1.50 ريال في العام الذي سبقه. وقالت الشركة إن صافي ربحها ارتفع 11 في المئة العام الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة.