تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع ارتفاع بورصة قطر مدعومة بقطاع البنوك.

وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي القطري ثلاثة في المئة إلى 40.10 ريال بعد إعلانه هبوط صافي الربح في الربع الأخير من العام ثمانية في المئة إلى 515 مليون ريال (141.5 مليون دولار) ليبلغ بذلك نقطة المنتصف بين توقعات المجموعة المالية هيرميس بتحقيقه 478.4 مليون ريال وتوقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية التي جاءت عند 549.7 مليون ريال.

وأوصي مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح نقدية لعام 2016 بقيمة ريالين للسهم ما يفوق التوزيع النقدي لعام 2015 البالغ 1.75 ريال. ويجرى المصرف محادثات مبدئية للدمج مع بنكين محليين آخرين. وارتفع سهم بنك الدوحة 1.1 في المئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 0.6 في المئة. ولم يعلن البنكان بعد عن نتائجهما.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة بسبب عمليات بيع لجني الأرباح في أسهم الشركات متوسطة الحجم. وفقد سهم الاتحاد العقارية 1.8 في المئة فيما تراجع سهم أرامكس العاملة في خدمات النقل 1.7 في المئة.