تراجع بورصة دبي وصعود أبوظبي وقطر في التداولات المبكرة

وظل مؤشر البورصة القطرية مرتفعا قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر. وزاد سهم مصرف الريان 1.1 بالمئة أخرى بعدما قفز أربعة بالمئة أمس الثلاثاء بعد إعلان مجلس إدارته أنه أوصى بتوزيع أرباح أكبر عن 2016 برغم انخفاض صافي الربح للربع الرابع من العام الماضي ثمانية بالمئة. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)