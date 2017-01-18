تراجع بورصة دبي وصعود أبوظبي وقطر في التداولات المبكرة
دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع مؤشر بورصة دبي فيما صعدت بورصتا أبوظبي وقطر في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء.
ونزل مؤشر دبي 0.5 بالمئة متأثرا بعمليات بيع لجني أرباح بعض أفضل الأسهم أداء خلال العام الحالي. وتراجع سهم أرابتك العقارية 1.4 بالمئة والإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 0.8 بالمئة.
وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.16 بالمئة
وظل مؤشر البورصة القطرية مرتفعا قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر. وزاد سهم مصرف الريان 1.1 بالمئة أخرى بعدما قفز أربعة بالمئة أمس الثلاثاء بعد إعلان مجلس إدارته أنه أوصى بتوزيع أرباح أكبر عن 2016 برغم انخفاض صافي الربح للربع الرابع من العام الماضي ثمانية بالمئة. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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