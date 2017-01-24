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ارتفاع بورصتي دبي وقطر في التعاملات المبكرة

Tue Jan 24, 2017 9:41am GMT
 
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دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة في كل من دبي وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة في الوقت الذي قفز فيه سهم بيت التمويل الخليجي -المفضل للمضاربين وأكثر الأسهم تداولا بالسوق- ‭‬‬7.9 في المئة. وارتفع السهم خلال جلسة أمس الاثنين لكنه تخلى عن جميع مكاسبه عند الإغلاق.

وفي قطر صعد المؤشر العام للبورصة 0.7 في المئة في الوقت الذي صعد فيه سهم مصرف الريان 4.1 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 