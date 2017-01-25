أوامر الاكتتاب في صكوك مؤسسة دبي للاستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار
دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الأربعاء إن أوامر الاكتتاب في إصدار صكوك دولارية لأجل عشر سنوات من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة تجاوزت 1.5 مليار دولار بما في ذلك طلبات من مرتبي الإصدار.
وكانت المؤسسة حددت السعر المبدئي للصكوك في حدود 290 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وسيكون إصدار صكوك الإجارة بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.
ويتولى ترتيب الإصدار سيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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