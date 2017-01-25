مقدمة 2-مؤسسة دبي للاستثمارات تحدد تسعيرا نهائيا لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم الأربعاء أن المؤسسة -ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة-حددت السعر النهائي لإصدار صكوك مدته عشر سنوات بقيمة مليار دولار عند 265 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.