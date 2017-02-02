بورصة دبي تتراجع صباحا والسوق القطرية تصعد بدعم البنوك

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط غياب الأنباء الجديدة المحفزة للشراء وتركزت معظم التعاملات في دبي على أسهم الفئة الثانية بدلا من القيادية لكن البورصة القطرية صعدت بدعم من البنوك.

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر بورصة دبي 0.3 في المئة مع تراجع أسهم شركة إعمار العقارية ذات الثقل 1.2 في المئة لكن ستة من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا ارتفعت فيما هبط اثنان.

وزاد سهم شركة دريك آند سكل الأكثر تداولا في السوق 4.9 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي مع تراجع أسهم شركة اتصالات ذات الثقل 1.9 في المئة بعدما قالت الشركة القابضة لمنافستها دو في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تدشن خدمات فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة.

وهبطت أسهم مصرف الشارقة الإسلامي 4.4 في المئة بعدما نشر البنك نتائجه الأولية عن العام الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بواقع 12.5 في المئة.

وفي قطر زاد مؤشر البورصة 0.3 في المئة مع صعود أسهم البنوك وارتفاع بنك قطر الوطني 1.9 في المئة.

وهبطت أسهم الكهرباء والماء القطرية 0.4 في المئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا 13.8 في المئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 310 ملايين ريال (85.2 مليون دولار).

وكانت المجموعة المالية هيرميس تتوقع وصول ربح الشركة إلى 386.1 مليون ريال بينما توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية ربحا قدره 388.2 مليون ريال.