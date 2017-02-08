سهم بروة القطرية يقفز بعد تحولها للربحية في الربع/4

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قفزت أسهم شركة بروة العقارية القطرية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعدما تحولت لتحقيق أرباح فصلية بينما سجلت شركات الطاقة في أبوظبي أداء فائقا قبل إعلان نتائجها الفصلية.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش صعد سهم بروة القطرية 6.9 بالمئة بعدما سجلت الشركة ربحا صافيا بلغ 108 ملايين ريال (29.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسارة 518 مليون ريال قبل عام. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم ارتفاعا من 2.2 ريال اقترحها لعام 2015.

لكن سهم المتحدة للتنمية هبط 2.4 بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال عن العام بأكمله انخفاضا من 1.5 ريال لسنة 2015. وأعلنت شركة التطوير العقاري تحقيق أرباح صافية بلغت 171.4 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي لتقفز 81 بالمئة عن مستواها قبل عام.

واستقر مؤشر بورصة الدوحة وسط تراجع ما يقل قليلا عن ثلثي الأسهم المتداولة.

ولم يسجل مؤشر سوق دبي تحركات تذكر مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة وصعود سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس 1.7 بالمئة.