بورصة قطر ترتفع مع صعود بروة والسعودية تتراجع بفعل انخفاض النفط

من سيلين أسود

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر اليوم الأربعاء بعدما تحولت شركة تطوير عقاري كبيرة إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي بينما دفع هبوط أسعار النفط البورصة السعودية للتراجع.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.7 في المئة مع صعود سهم بروة العقارية 8.3 في المئة في أكثف تداول له خلال عام ونصف العام. وسجلت الشركة صافي ربح فصلي بلغ 108 ملايين ريال (29.7 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 518 مليون ريال قبل عام. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لعام 2016 بواقع 2.5 ريال للسهم ارتفاعا من 2.2 ريال في 2015.

لكن سهم المتحدة للتنمية تراجع ثلاثة في المئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات نقدية للعام الماضي بواقع 1.25 ريال للسهم انخفاضا من 1.5 ريال في 2015. وسجلت الشركة صافي ربح في الربع الأخير بلغ 171.4 مليون ريال بزيادة 81 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة محققا مكاسب لأربع جلسات متتالية مع صعود سهم إعمار العقارية 1.5 في المئة وسهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس 0.9 في المئة.

وحققت أسهم شركات الطاقة في أبوظبي أداء متفوقا قبيل إعلان النتائج المالية للربع الأخير والمتوقع غدا الخميس. وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اثنين في المئة وسهم دانة غاز 1.9 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة مع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 55 دولارا للبرميل. وتراجعت أسهم جميع شركات البتروكيماويات على قائمة المؤشر وعددها 14 شركة وهبط سهم نماء للكيماويات 5.3 في المئة مسجلا أسوأ أداء في القطاع بينما انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.4 في المئة.

وسجلت أسهم البنوك أيضا أداء ضعيفا مع هبوط سهم مجموعة سامبا المالية ذي الثقل في السوق 3.2 في المئة.