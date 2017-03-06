مقدمة 2-مصادر: مصرف أبوظبي الإسلامي يدرس إصدار صكوك دولارية

(لإضافة تعليق المصرف في الفقرة الثالثة)

من ديفيد باربوشيا وتوم آرنولد

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الإثنين إن مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة يدرس إصدار صكوك مقومة بالدولار على مدى الأشهر القليلة القادمة.

وقال أحد المصادر طالبا عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة إن المصرف ربما يطلق الإصدار في مايو أيار المقبل.

وقالت متحدثة باسم مصرف أبوظبي الإسلامي في رسالة لرويترز عبر البريد الالكتروني إن البنك ليس لديه خطة فورية لإصدار صكوك. ولم تخض في تفاصيل.

وربما ينضم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من أسواق الدين الدولية من خلال إصدار سندات إسلامية وتقليدية لتحسين السيولة لديها والتي تضررت بفعل هبوط أسعار النفط وأيضا لتعزيز معدلات كفاية رأس المال.

وكان بنك الخليج الدولي ومقره البحرين أول مصرف في المنطقة يجمع أموالا من سوق الدين الدولي هذا العام مع قيامه ببيع سندات بقيمة 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني.

وأعقبه بنك دبي الإسلامي بإصدار صكوك بمليار دولار والبنك الأهلي القطري بسندات تقليدية قيمتها 500 مليون دولار وبنك الشارقة الإماراتي بسندات قيمتها 500 مليون دولار.

وفي هذا الأسبوع من المتوقع أن يصدر بنك وربة الكويتي صكوكا مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء لتعزيز رأس المال من المستوى الأول.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أصدر صكوكا هجينة مستدامة بمليار دولار في 2012 لتعزيز رأس المال من المستوى الأول. وقبل ذلك أصدر المصرف صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار وأخرى بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات أيضا في 2010 و2011. وسدد البنك استحقاقات الإصدارين بدون إعادة تمويلهما.