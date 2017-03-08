أداء جيد لبورصة دبي وسط ضعف أسواق الأسهم الخليجية ومصر تصعد

من سيلين أسود

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا اليوم الأربعاء مع هبوط سهم بنك الدوحة مجددا ليدفع بورصة قطر للتراجع بينما ارتفعت بورصة دبي مدعومة بمكاسب لعدد قليل من الأسهم.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة متعافيا من أدنى مستوياته في عشرة أسابيع رغم أن الأسهم الرابحة زادت بفارق طفيف على الأسهم الخاسرة بواقع 15 إلى 14. وأغلق المؤشر منخفضا في ست من الجلسات الثماني السابقة.

وقفز سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 7 بالمئة بينما صعد سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 6.1 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وارتفع سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية المدرج في دبي والذي أصبح بلا أحقية في توزيعات الأرباح في نهاية الأسبوع الماضي 3.7 في المئة بعدما رفض مصرف البحرين المركزي توصية المجموعة بزيادة توزيعات الأرباح لعام 2016 إلى 12 بالمئة حيث ستدفع عشرة في المئة بدلا من ذلك. وهبط سهم المجموعة الأقل سيولة المدرج في بورصة البحرين 0.8 بالمئة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي في معظم جلسة التداول لكنه أغلق مستقرا. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 1.2 بالمئة لكن سهم بنك الخليج الأول تراجع 0.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة مع هبوط سهم بنك الدوحة 8.8 في المئة إلى 32 ريالا. وهوى السهم بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وموافقة المساهمين على زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر 25 ريالا للسهم.

وتراجع سهم أوريدو للاتصالات 4.4 بالمئة بينما هبط سهم فودافون قطر 1.3 بالمئة. ومؤشر السوق منخفض 0.6 بالمئة عن مستواه في بداية العام.