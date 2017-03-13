هبوط معظم بورصات الخليج بسبب النفط وسهم شعاع يقفز

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - تراجعت معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع هبوط أسعار النفط قرب أقل مستوى في ثلاثة أشهر إلا أن بورصة دبي لقيت دعما من سهمي شعاع كابيتال وجي.اف اتش المالية.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة مع استمرار أرباح شعاع كابيتال وصعد سهم شعاع سبعة في المئة وسط تعاملات قوية بعد أن صعد 15 في المئة أمس.

ويأتي ذلك كرد فعل على عزم شعاع كابيتال الاستحواذ على شركتي المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية اللتين تسيطر عليهما مجموعة أبوظبي المالية التي اشترت حصة 48.36 في المئة في شعاع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ونقلت خدمة أنباء الشرق الأوسط (ميد) عن جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية قوله إن شعاع تجري مفاوضات بشأن اندماج محتمل مع مؤسسة مالية إقليمية أكبر حجما وإن قيمة الصفقة قد تصل إلى مليارات الدراهم لكنه لم يذكر تفاصيل.

وكان سهم جي.اف.اتش المالية الأكثر تداولا في دبي وقفز سبعة في المئة. كانت شعاع استحوذت في ديسمبر كانون الأول الماضي على حصة 14 في المئة من بنك الخليج التجاري التابع لجي.اف.اتش المالية.

وقالت جي.اف.اتش المالية إنها تعتزم إدراج البنك الخليجي في دبي وقد تستفيد ذراع السمسرة الجديدة لشعاع من ذلك. كما قد تستفيد جي.اف.اتش المالية والخليجي من علاقاتها مع شعاع في حالة دخول شعاع في صفقة اندماج كبيرة.