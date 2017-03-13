شعاع وجي.اف.اتش يقفزان بفعل آمال الاندماج والسعودية تتراجع

من سيلين أسود

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - شهد سهما شعاع كابيتال ومجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية قيم تداول كثيفة في دبي اليوم الإثنين بفعل تكهنات عن اندماج محتمل بينهما بينما ضغطت أسهم البنوك وشركات التأمين على البورصة السعودية ودفعتها للهبوط.

وارتفع سهم شعاع كابيتال 3.2 بالمئة إلى 1.93 درهم مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في سبع سنوات ولتبلغ مكاسبه 18.4 بالمئة منذ أمس الأحد. وصعد سهم جي.اف.إتش المدرج في دبي سبعة بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بينما قفز سهمها الأقل سيولةالمدرج في البحرين 9.7 بالمئة.

وأعلنت شعاع يوم الأحد أنها اتفقت على الاستحواذ على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية اللتين تسيطر عليهما مجموعة أبوظبي المالية التي اشترت في نوفمبر تشرين الثاني 48.36 بالمئة في شعاع.

وفي ديسمبر كانون الأول اشترت شعاع 14.01 بالمئة في المصرف الخليجي التجاري البحريني الذي تملك جي.اف.اتش 47 بالمئة فيه. وفي الوقت نفسه تملك المتكاملة كابيتال 11.74 بالمئة في جي.اف.اتش بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وخلص كثير من المستثمرين إلى أن جي.اف.اتش وشعاع كابيتال ربما تستعدان للاندماج وبصفة خاصة منذ قالتا إنهما تخططان للتوسع في المنطقة من خلال استحواذات.

نقلت نشرة ميد الاقتصادية عن جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية قوله إن شعاع تجري محادثات مع مؤسسة مالية أكبر في المنطقة بخصوص اندماج محتمل في صفقة بمليارات الدراهم. ولم يسم الصديقي تلك المؤسسة أو يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يستجب مسؤولون في شعاع كابيتال ومجموعة جي.اف.اتش المالية ومجموعة أبوظبي المالية لطلبات بالتعليق.