دمج شعاع وجي.اف.اتش سينشئ مجموعة مالية خليجية متنوعة النشاط

من سيلين أسود وأندرو تورشيا

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - سيخلق اندماج شعاع كابيتال التي مقرها دبي مع مجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية شركة عملاقة متنوعة الأنشطة بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار ذات مصالح متعددة تشمل التجزئة والأنشطة المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والتطوير العقاري.

قفزت أسهم الشركتين منذ أمس الأحد مع رهان بعض المستثمرين على أن عدة صفقات تتعلق بشعاع في الأشهر الأخيرة كانت تمهيدا لاندماجها في نهاية المطاف مع جي.اف.اتش المدرجة في البحرين ودبي.

وارتفعت الأسهم بعدما نقلت نشرة ميد عن رئيس مجلس إدارة شعاع جاسم الصديقي قوله إن الشركة تناقش اندماجا محتملا في صفقة تبادل أسهم بمليارات الدراهم مع مؤسسة إقليمية أكبر.

لم يسم الصديقي المؤسسة المعنية ولم يستجب مسؤولون في شعاع وجي.اف.اتش ومجموعة أبوظبي المالية التي اشترت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 48.36 بالمئة في شعاع لطلبات للإدلاء بتعليق.

لكن بعض مديري الصناديق قالوا إنهم يرون منطقا للاندماج. فشعاع كابيتال وجي.اف.اتش، وهي بنك استثمار إسلامي، كانتا مهيمنتين في المنطقة قبل عشر سنوات لكن الأزمة المالية العالمية دفعتهما لتقليص أنشطتهما. وقالت شعاع وجي.اف.اتش إنهما تريدان استئناف النمو السريع من خلال استحواذات.

وقال الصديقي في بيان أمس الأحد إن شعاع تسعى لاستعادة مركزها الرائد في الأسواق المالية والأنشطة المصرفية الاستثمارية بالمنطقة.

ومع تباطؤ الاقتصادات في منطقة الخليج بفعل هبوط أسعار النفط فإن الاندماج الكبير وليس النمو الذاتي قد يكون السبيل الوحيد أمام الشركات لاقتناص فرص جديدة للاستثمار المصرفي مع قيام الحكومات في المنطقة التي تشتد حاجتها إلى السيولة بإصدار سندات وبيع أصول.