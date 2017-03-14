جي.إف.إتش البحرين: قد نندمج مع مؤسسات بينها شعاع كابيتال في دبي

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة جي.إف.إتش المالية بالبحرين اليوم الثلاثاء إنها قد تندمج مع شعاع كابيتال ومقرها دبي لتؤكد بذلك تكهنات في السوق دفعت أسهم الشركتين للصعود هذا الأسبوع.

وقالت جي.إف.إتش في بيان إلى بورصة البحرين "تقوم المجموعة بإجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية ومن بينها شركة شعاع كابيتال بهدف الاستحواذ المحتمل على حصة الأغلبية في تلك المؤسسات المالية و/أو الاندماج معها."

ولم تكشف المجموعة عن مزيد من التفاصيل.

ومن شأن اندماج الشركتين أن يتمخض عن مجموعة قيمتها السوقية تقارب 2.5 مليار دولار ولها أنشطة في قطاعات مثل التجزئة والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتطوير العقاري.

واحتلت الشركتان مكانة بارزة في المنطقة منذ عشر سنوات قبل أن تدفعهما الأزمة المالية العالمية للانكماش. وقالت الشركتان إنهما ترغبان في القيام بعمليات استحواذ من أجل استئناف النمو سريعا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع نقلت نشرة ميد عن جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة شعاع قوله إن شركته تبحث اندماجا محتملا بمبادلة الأسهم مع مؤسسة إقليمية أكبر حجما في صفقة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدراهم. لكنه لم يذكر اسم المؤسسة.

وقفز سهم شعاع أكثر من 18 بالمئة إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات يومي الأحد والاثنين لكنه أغلق منخفضا 4.2 بالمئة اليوم الثلاثاء بعدما أصدرت جي.إف.إتش بيانها بما يشير إلى أن بعض المستثمرين يتساءلون الآن عما إذا كانت الشروط المالية للاندماج ستصب في صالح مساهمي شعاع.