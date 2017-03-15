صعود معظم بورصات الخليج في معاملات مبكرة هادئة

دبي 15 مارس آذار (رويترز) - صعدت غالبية بورصات الخليج في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء قبيل رفع مرتقب لسعر الفائدة الأمريكية في وقت لاحق اليوم غير أن أحجام التداول كانت متوسطة بسبب مخاوف من أن تلمح السلطات النقدية الأمريكية بزيادات أخرى في أسعار الفائدة قريبا.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة حيث صعد سهم شعاع كابيتال 2.2 بالمئة واستقر سهم جي.إف.إتش المالية. وكانت جي.إف.إتش أكدت في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنها تجري محادثات بشأن دمج محتمل مع شعاع كابيتال برغم أن الأخيرة لم تصدر أي بيانات بعد. وتراجع سهم شركة تبريد 2.1 بالمئة بعدما جرى تداوله دون الحق في توزيع أرباح.

وفي البحرين زاد سهم البنك الخليجي التجاري 4.5 بالمئة في تداول هزيل للغاية بعدما قال إن اجتماع الجمعية العمومية السنوي وافق على إدراج البنك في بورصة دبي وهو ما قد يحسن بقوة سيولة الأسهم ويعود بالنفع في الوقت نفسه على المساهمين بما فيهم جي.إف.إتش وشعاع.

وأعلنت جي.إف.إتش في وقت سابق نيتها إدراج البنك الخليجي لكن بيان اليوم الأربعاء لم يذكر إطارا زمنيا لذلك. وقال البيان إن جي.إف.إتش ستزيد حصتها في البنك إلى 55.38 بالمئة من 46.97 بالمئة عن طريق الاستحواذ على الأسهم التي يملكها بنك الإمارات الإسلامي.