أداء متفوق للأسهم السعودية وسط استقرار أسواق المنطقة

دبي 23 مارس آذار (رويترز) - تفوقت سوق الأسهم السعودية على سائر بورصات المنطقة في المعاملات المبكرة اليوم الخميس لتعوض بعضا من خسائر الجلسة السابقة في حين تقدم سهم دريك اند سكل للبناء المدرجة في دبي بعد أن اتفقت على بيع أحد أصولها الرئيسية.

وزاد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بعد 15 دقيقة من بدء التداولات مع تعويض قطاع البتروكيماويات لبعض الخسائر الحادة التي مني بها في الجلسة السابقة بعد أن انتعش خام برنت من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله أمس الأربعاء. وارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.3 بالمئة.

وصعد قطاع التأمين الذي اتسم بالتقلب الشديد في الأيام الأخيرة ليرتفع الخمسة وثلاثون سهما المدرجة عليه عدا ثلاثة. وارتفع سهم سوليدرتي تكافل 1.4 بالمئة.

وفي دبي ارتفع سهم دريك اند سكل 2.9 بالمئة بعد أن باعت حصتها في مشروع ون بالم إلى أمنيات العقارية شريكتها في المشروع. ولم تعلن قيمة الصفقة.

وقالت دريك اند سكل إن البيع خطوة مهمة في خطة إنعاش أعمالها وإعادة هيكلة رأس المال التي بدأت في الربع الأخير من 2016.

لكن تراجع سهم إعمار العقارية ذي الثقل 1.1 بالمئة دفع مؤشر دبي للانخفاض 0.1 بالمئة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.1 بالمئة في معاملات هزيلة للغاية. وانخفض سهم الدار العقارية 0.8 بالمئة.