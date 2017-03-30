استقرار بورصتي دبي وقطر وتراجع الكويت في المعاملات المبكرة

دبي 30 مارس آذار (رويترز) - تراجعت البورصة الكويتية وسجلت أداء أقل من أداء باقي أسواق المنطقة متأثرة بتداول أسهم قيادية دون الحق في توزيعات الأرباح فيما استقر مؤشرا دبي وقطر في المعاملات المبكرة اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت 1.9 بالمئة بعد تراجع سهم البنك الأهلي المتحدة 4.4 بالمئة وسهم الاتصالات الكويتية 3.3 بالمئة وسهم بنك برقان 1.5 بالمئة. وتراجعت غالبية الأسهم الأخرى مع انخفاض سهم بنك بوبيان 2.4 بالمئة.

وفي دبي لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر البورصة حيث بلغ عدد الأسهم التي تراجعت 21 سهما مقابل صعود ثمانية أسهم. ونزل سهم أرامكس 2.8 بالمئة بعدما جرى تداوله دون الحق في توزيع أرباح.

وتراجع سهم دريك آند سكل للبناء 1.4 بالمئة بعدما قالت إنها خرقت تعهدات مالية مرتبطة بتمويل صكوك مجمع وتسهيلات مصرفية أخرى في 2016 بعدما تكبدت خسائر العام الماضي.

واستقر مؤشر البورصة القطرية. وزاد سهم شركة الخليج الدولية للخدمات 1.6 بالمئة.