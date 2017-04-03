ارتفاع بورصتي الإمارات وسط تداولات ضعيفة ونزول السوق القطرية

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت بورصتا الإمارات العربية المتحدة في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين وسط تداولات ضعيفة لتفوق أداء نظيراتها في المنطقة بينما تراجعت السوق القطرية مع نزول سهم مصرف الريان.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم الاتحاد العقارية، الذي كان الاكثر تداولا في الجلسة السابقة، بنسبة 2.5 في المئة وسط تداول أعلى من المتوسط.

كما سجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي غالبا ما يشتريها مضاربون أداء أفضل متفوقا.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة مع صعود سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 7.8 في المئة والذي كان الأفضل أداء في البورصة أمس حيث قفز 15 في المئة وسط تعاملات قوية.

وقال مدير محفظة في دبي إن الزيادة في حجم التعاملات على السهم وإن كان التداول لا يزال منخفضا مقارنة بالأسهم الاخرى يشير إلى أن عددا قليلا من اللاعبين كانوا وراء الصعود الكبير.

وصعد سهم شركة الدار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي 0.9 في المئة.