بورصة أبوظبي تتفوق في أدائها على أسواق المنطقة في التعاملات الصباحية

دبي 4 أبريل نيسان (رويترز) - تفوقت سوق أبوظبي على نظيراتها في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسط تعاملات ضعيفة في المنطقة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول المندمج حديثا 2.4 بالمئة وساهم في صعود مؤشر بورصة أبوظبي 0.8 في المئة.

وفقد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.8 في المئة مع جني مستثمرين أرباحا بعد أن حقق السهم مكاسب بلغت 24 في المئة منذ يوم الأحد.

وقالت طاقة اليوم إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رفعت حصتها في الشركة إلى 74 في المئة من 52.38 في المئة.

واستقر مؤشر دبي مع تركيز التعاملات علي شركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم. وصعد سهم شعاع كابيتال 1.1 في المئة وزاد سهم الاتحاد العقارية واحدا في المئة متجها لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.