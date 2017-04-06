أسهم التأمين بدبي تصعد وأبوظبي تتراجع

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - انخفضت بورصتا الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس في ظل معاملات هزيلة حيث يترقب المستثمرون موسم النتائج في حين ارتفعت أسهم شركات التأمين ببورصة دبي مع مراهنة المستثمرين على مكاسب الشركات إثر فرض خطة تأمين صحي إجباري.

وفي بورصة دبي قاد سهم دار التكافل للتأمين المكاسب حيث ارتفع 14.8 بالمئة. وزاد سهم دبي الإسلامية للتأمين 7.95 بالمئة حيث راهن المستثمرون على أرباح أقوى في الربع الأول من العام.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي في نهاية مارس آذار أنه سيجري تغطية 99 بالمئة من السكان في خطة التأمين الصحي الإجباري الجديدة.

ونزل المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.78 بالمئة إلى 3545.41 نقطة.

وفي أبوظبي انخفضت الأسهم في أحجام تداول صغيرة بعد يوم من موازنة صناديق المؤشرات مراكزها في بنك أبوظبي الأول الناتج عن دمج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول 1.76 بالمئة إلى 11.15 درهم للسهم.