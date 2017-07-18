تراجع بورصتي دبي وقطر في التعاملات المبكرة

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - انخفض مؤشر بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 0.2 في المئة بعد أن صعد على مدى سبع جلسات متتالية حتى أمس الاثنين.

وتراجع سهم شركة داماك العقارية 4.3 في المئة بعد أن كان ضمن الأسهم التي قادت الارتفاعات السابقة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة في الوقت الذي هبطت فيه أسهم مصرف الريان، ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية، 1.1 في المئة.

وأظهرت نتائج أعمال البنك استقرارا في صافي الأرباح الفصلية بما يتفق مع توقعات المحللين، ومما يشير إلى أن تأثير الأزمة الدبلوماسية على قطر محدود حتى الآن. وبلغت ودائع العملاء 61.21 مليار ريال (16.8 مليار دولار) بنهاية يونيو حزيران، لترتفع 5.9 في المئة عن مستواها قبل عام لكنها انخفضت ثلاثة في المئة عن الربع السابق.