لمحة -سهم أملاك دبي يواصل صعوده بعد صفقة داماك

* أسهم شركة التمويل الإسلامي أملاك ترتفع 8.9 بالمئة في بورصة دبي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.22 درهم في معاملات هي الأنشط في السوق وبعد أن قفز السهم 14.3 بالمئة يوم الخميس.