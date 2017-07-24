أسهم البنوك تدفع البورصة القطرية للصعود ودبي تتراجع

وصعد المؤشر القطري 0.4 في المئة بفضل مكاسب بنك قطر الوطني الذي زاد واحدا في المئة ومصرف الريان الذي ارتفع 0.8 في المئة. وصعد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.4 في المئة بعد أن أعلن عن زيادة متواضعة في صافي ربح النصف الأول من العام مقارنة به قبل عام. وارتفع سهم مجموعة الخليج التكافلي 2.8 في المئة وسط تعاملات قوية على غير المعتاد. ونزل مؤشر دبي 0.2 في المئة مع استقرار سهم أملاك الذي حقق مكاسب خلال اليومين الماضيين بعد اتفاق شراكة مع داماك العقارية. وزاد سهم دريك آند سكل اثنين في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)