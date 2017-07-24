بورصة قطر ترتفع بدعم البنوك والسعودية تتراجع مع هبوط موبايلي

من أندرو تورشيا

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - دفعت أسهم البنوك بورصة قطر للصعود اليوم الاثنين بينما تراجعت البورصة السعودية تحت ضغط هبوط سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدما سجلت الشركة خسائر فصلية أكبر من المتوقع.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة إلى 9579 نقطة، محققا أداء أفضل من بقية المنطقة ومسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من يونيو حزيران، حينما اندلعت أزمة دبلوماسية مع دول عربية مجاورة. ويقل المؤشر الآن نحو 3.5 في المئة فقط عن مستواه قبل الأزمة بعدما سجل هبوطا يزيد على عشرة في المئة في وقت سابق.

وأظهرت نتائج الأعمال وبيانات الاقتصاد الكلي أن اقتصاد قطر لم يتضرر إلا قليلا من العقوبات التي فرضتها الدول العربية التي قاطعت الدوحة، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي بأن تظل قطر أحد الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج.

وارتفع سهم بنك الدوحة 2.3 في المئة وسهم مصرف الريان الإسلامي واحدا في المئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 0.5 في المئة بعد تسجيل زيادة محدودة على أساس سنوي في صافي ربح النصف الأول من العام.

وصعد سهم مجموعة الخليج التكافلي 2.8 بالمئة في تعاملات كثيفة غير معتادة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب اشتروا أسهما قطرية أكثر مما باعوا اليوم بينما واصل المستثمرون الخليجيون خفض حيازاتهم القطرية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 1.2 في المئة بعدما سجل البنك انخفاضا بلغ 0.9 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 2.42 مليار ريال (645.3 مليون دولار) بسبب هبوط دخل العمليات. وتوقع سيكو البحرين ربحا قدره 2.63 مليار ريال.

وهوى سهم موبايلي 7.2 في المئة إلى 18.74 ريال بعدما سجلت شركة الاتصالات خسارة فصلية صافية بلغت 189.7 مليون ريال في حين توقع المحللون في المتوسط أن تسجل الشركة خسارة قدرها 166 مليون ريال.