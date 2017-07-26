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بورصتا دبي وقطر تتراجعان في التعاملات المبكرة

Wed Jul 26, 2017 8:27am GMT
 
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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الخليجية تحركات محدودة في التعاملات المبكرة التي اتسمت بالهدوء اليوم الأربعاء وتركز معظم النشاط في بورصة دبي على أسهم الفئتين الثانية والثالثة.

ونزل مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة وظلت أسهم العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) نشطة بعدما هيمنت على أحجام التداول مع صعودها أمس الثلاثاء، لكن أسعارها لم تسجل تغيرا يذكر.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بروة العقارية 0.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أن صافي ربح النصف الأول هبط إلى 912 مليون ريال (250.5 مليون دولار) من 1.20 مليار ريال.

واستمرت الميرة للمواد الاستهلاكية في جذب أحجام تداول كبيرة غير معتادة حيث ارتفع سهمها 1.3 بالمئة بعدما قفز 5.8 بالمئة في تعاملات أمس الثلاثاء. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 