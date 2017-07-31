مقدمة 2-دانة غاز تلغي عرض مبادلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار

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من ديفيد باربوشيا

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - ألغت دانة غاز عرضا قدمته إلى الدائنين لاستبدال صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بأدوات مالية جديدة لتنهي فرصة التوصل إلى تسوية توافقية في قضية قد تشكل مستقبل قطاع التمويل الإسلامي عالميا.

وترفض دانة سداد مدفوعات لحاملي سنداتها الإسلامية التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول. كانت الشركة العاملة في إنتاج الطاقة قالت الشهر الماضي إنها تلقت توصية قانونية تفيد بأن صكوكها لا تتوافق مع أحكام الشريعة في الإمارات بعد تغييرات في تفسير قواعد التمويل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة وبالتالي فإنها تخالف القانون.

ويقول دائنون إن دانة يجب أن تسدد لهم. ويقولون إنه إذا كانت الصكوك قانونية وقت إبرام الاتفاق فإنها تظل كذلك وإنها إذا كانت غير قانونية فإن ذلك يعني أن الشركة في حالة تعثر.

والخلاف، الذي يبدو أنه سيُحسم في المحاكم في الوقت الحالي، تجرى متابعته عن كثب من قبل المستثمرين والبنوك في قطاع التمويل الإسلامي لأنه قد يرسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين في رفض سداد استحقاقات صكوكهم بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة.

وأعلنت دانة، التي تسعى لإعادة هيكلة الصكوك، الشهر الماضي عن عرض محتمل لاستبدال الصكوك بأدوات مالية جديدة بنصف نسبة الأرباح الحالية لصكوكها القائمة. وقالت الشركة اليوم الاثنين إن الدائنين لم يقبلوا بذلك وإن الاقتراح "لم يعد واردا" في الوقت الحالي وإنها "ستعول على النتائج التي ستتمخض عنها إجراءات التقاضي".

وستؤول مسؤولية تقرير ما إذا كانت الصكوك قانونية وما إذا كان الاتفاق الأصلي ساريا إلى محاكم في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.