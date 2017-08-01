مصادر: صناعات في أبوظبي طلبت من بنوك مقترحات بشأن إصدار صكوك دولارية

من ديفيد باربوشيا

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن شركة صناعات للاستثمار في القطاع الصناعي الحكومية في أبوظبي طلبت من بنوك مقترحات بشأن ترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي.

وسيكون هذا أول إصدار لصكوك دولارية من صناعات، وهي من أكبر شركات الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات.

ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب على الفور.

وقال مصدر مطلع إن إيرادات الصكوك ستستخدم للتوسع.

وعلى الرغم من أنه لم يسبق للشركة الاقتراض من خلال سندات عامة فإنها كانت نشطة في سوق الإقراض المصرفي في السنوات الماضية. وفي مارس آذار اتفقت الشركة علي قرض بقيمة 400 مليون دولار مدته بين ثلاثة وخمسة أعوام يحل محل قرض متجدد بقيمة 750 مليون دولار حصلت عليه في 2013.