مصادر: إمارة الشارقة تكلف إتش.إس.بي.سي لإنشاء برنامج صكوك دولارية

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن إمارة الشارقة كلفت إتش.إس.بي.سي لإعداد برنامج صكوك دولارية في إطار سعي الحكومة للاقتراض لخفض عجز الميزانية.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن يكون أول إصدار في برنامج الصكوك الجديد في الربع الأخير من العام الحالي.

وامتنع إتش.إس.بي.سي عن التعليق. ولم ترد حكومة الشارقة على طلبات التعليق بعد.