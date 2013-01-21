مصادر: دبي تتطلع لإصدار صكوك وقد تجمع مليار دولار

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن حكومة دبي فوضت أربعة بنوك لإصدار محتمل من السندات الإسلامية (الصكوك).

ووقع اختيار الحكومة على بنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. وكانت المرة السابقة التي تلجأ فيها دبي إلى سوق السندات العالمية في ابريل نيسان بإصدار صكوك على شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار.