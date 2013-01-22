مقدمة 1-تراجع صافي ربح تمويل الإماراتية 11.3% في الربع/4

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دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الثلاثاء انخفاض صافي ربح شركة تمويل الإماراتية للرهن العقاري الإسلامي 11.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وعزت الشركة تراجع الأرباح للعام بأكمله إلى المخصصات.

وحققت تمويل -التي يعتزم مساهم الأغلبية بنك دبي الإسلامي تقديم عرض للاستحواذ على باقي أسهمها- أرباحا قدرها 27.5 مليون درهم (7.5 مليون دولار) في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2012 مقابل 31 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2011.

وقامت رويترز بحساب رقم الأرباح من بيانات مالية سابقة.

وبالرغم من التراجع تجاوزت النتائج الفصلية تقديرات كل من أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس اللتين توقعتا 23 مليون درهم و19 مليونا على التوالي.

وطبقا لبيان ارسلته الشركة إلى بورصة دبي حققت تمويل أرباحا صافية قدرها 72.5 مليون درهم في 2012 بأكمله بانخفاض 28.9 بالمئة مقارنة مع 101.9 مليون درهم في العام السابق.

وقالت تمويل في بيان منفصل "يعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المخصصات الاستثنائية التي تم تجنيبها لعدد من الدعاوى القضائية القائمة في الوقت الذي تواصل فيه تمويل العمل على تحصيل حقوقها ومستحقاتها القانونية."

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن الدعاوى القضائية.