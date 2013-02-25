مصادر: مؤسسة دبي للاستثمارات تجري محادثات لإصدار صكوك لأول مرة

من ديفيد فرينش

دبي 25 فبراير شباط (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لأول مرة مستفيدة من تحسن المعنويات حيال الإمارة ولتنويع مصادر تمويلها.

وقال أحد المصادر إن المؤسسة التي تسيطر على عدة شركات ضخمة في الإمارة تتوقع استكمال الصفقة هذا العام رغم أن المحادثات لا تزال في مهدها.

وتستفيد المؤسسة من ارتفاع الطلب على ديون دبي والذي عززه اهتمام مستثمرين دوليين بأصول الأسواق الناشئة ومن تحسن المعنويات بفضل تعافي اقتصاد الإمارة وإعادة هيكلة ديون شركات متصلة بالحكومة.

وحسب بيانات تومسون رويترز تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي لأجل خمسة اعوام هذا العام حتى 21 فبراير إلى 222.4 نقطة أساس من نحو 400 نقطة وهو مؤشر على احتمال تخلف المقترض عن السداد.

وجذبت دبي الشهر الماضي أكثر من تسعة مليارات دولار في شكل عروض للاكتتاب في صكوك بقيمة 750 مليون دولار لعشر سنوات.

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من إعلان مجموعة موانيء دبي العالمية الحكومية إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار مما أشعل أزمة ديون أثرت على قروض بمليارات الدولارات واستلزمت حزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار للإمارة من أبوظبي.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصصا بشركات عملاقة منها طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني ‭‭ ‬‬ وإعمار العقارية ‭‭ ‬‬.