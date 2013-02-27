مرتبو إصدار: ديوا تحدد السعر الاسترشادي لصكوك عند 3.125%

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت بنوك في بيان اليوم الأربعاء إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ستحدد السعر النهائي لسندات إسلامية (صكوك) قياسية مقومة بالدولار غدا الخميس.

وأضاف البيان أن السعر الاسترشادي للصكوك بلغ 3.125 بالمئة وأعلن أمس الثلاثاء أن السعر سيكون في أوائل الثلاثة بالمئة.

ولا يقل حجم إصدار الصكوك القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وعقدت ديوا اجتماعات مع مستثمرين في لندن وآسيا هذا الأسبوع قبل بيع الصكوك.