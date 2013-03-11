طيران الإمارات تتطلع لإصدار صكوك لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع

دبي 11 مارس آذار (رويترز) - تعتزم طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع بعد إعلان السعر الاسترشادي الأولي للعملية.

وقالت البنوك المرتبة إن الصكوك التي تستحق في 2023 ستصدر بهيكل إطفاء وسيبلغ متوسط الأجل المرجح خمس سنوات.

وتقل قيمة السند من هذا النوع تدريجيا على مدى فترة محددة مما يعني أن المقترض يسدد القيمة الكاملة قبل تاريخ الاستحقاق النهائي.

وأصدر مرتبو الإصدار معدل الربح الاسترشادي الأولي عند 300 إلى 350 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لمدة خمس سنوات.

ولن يقل حجم إصدار الصكوك المقوم بالدولار عن 500 مليون دولار.

كانت طيران الإمارات اتجهت إلى أسواق السندات العالمية في يناير كانون الثاني بإصدار من نفس النوع بلغت قيمت 750 مليون دولار لكن الاستجابة جاءت محدودة نظرا لضعف الثقة بالسوق في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق هذا العام أصدرت الشركة صفقتين أصغر حجما معززتين بائتمانات تصدير وذلك لتمويل تسلم طائرات.

وفوضت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي كلا من سيتي جروب وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب البيع المزمع.