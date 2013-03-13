بنوك: دبي الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي النهائي لصكوك

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - قالت بنوك إن بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة أصدر اليوم الأربعاء السعر الاسترشادي النهائي لصكوك هجين بمليار دولار.

وتحدد السعر الاسترشادي لإصدار الصكوك الهادف إلى تعزيز رأس المال الأساسي عند معدل ربح يبلغ 6.25 بالمئة وهو مستوى أقل من معدل استرشادي سابق أعلن أمس الثلاثاء مما يشير إلى طلب قوي.

وقالت البنوك المرتبة للعلمية إن قيمة طلبات الاكتتاب فاقت 14 مليار دولار اليوم وإن إطلاق الإصدار وتحديد السعر النهائي سيتم في وقت لاحق اليوم.