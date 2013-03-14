تأجيل التصويت على إعادة هيكلة صكوك دانة غاز إلى 21 مارس

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قالت دانة غاز شركة الطاقة المدرجة في بورصة أبوظبي إن النصاب القانوني لم يكتمل في اجتماع للمساهمين للتصويت على إعادة هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة أبوظبي اليوم الخميس إنها حددت موعدا لاجتماع جديد في 21 مارس اذار.

وأصبحت دانة أول شركة إماراتية تتخلف عن سداد سندات في موعد استحقاقها في 31 أكتوبر تشرين الأول لكنها اتفقت على شروط جديدة مع لجنة تمثل حملة الصكوك الذين من بينهم اشمور جروب وبلاك روك بعد أسبوع من ذلك.

وبموجب الاتفاق ستسدد دانة ومقرها الشارقة 70 مليون دولار نقدا وستقسم مبلغ 850 مليون دولار الباقي بالتساوي إلى إصدارين جديدين للصكوك لأجل خمس سنوات أحدهما عادي والآخر قابل للتحويل إلى أسهم وبمتوسط عائد يبلغ ثمانية بالمئة.