بيان: نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 8% في الربع/1

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا في الربع الأول بلغ 389.6 مليون درهم (106.07 مليون دولار) بارتفاع 8.1 في المئة مقارنة معه قبل عام.