جلف كابيتال الاماراتية تقترض 360 مليون دولار

من ميرنا سليمان

دبي 20 مايو أيار (رويترز) - تقترب شركة جلف كابيتال الإماراتية للاستثمار المباشر من توقيع اتفاق قرض إسلامي بقيمة 1.32 مليار درهم (359.38 مليون دولار) لصالح شركة جلف مارين سيرفيسز التابعة لها سيتم دفع جزء منه للمستثمرين كتوزيعات نقدية.

وقالت جلف مارين أكبر مالك ومدير للصنادل في الشرق الأوسط اليوم الإثنين إنها بصدد توقيع قرض إسلامي مجمع مع مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لجلف كابيتال إن جزءا من أموال القرض سيستخدم لشراء سفينة جديدة وإعادة تمويل دين ودفع توزيعات نقدية للمستثمرين معتبرا أن الوقت مناسب لإعادة تمويل الدين.

وكانت جلف كابيتال التي تملك 79 في المئة في جلف مارين تأمل في الحصول على 500 مليون دولار من بيع المجموعة لكن المحادثات انهارت العام الماضي ويرجع ذلك جزئيا إلى مشكلات مرتبطة بإعادة التمويل وخلافات حول التقييم.

وأكد الصلح أن جلف كابيتال لا تزال تبحث إدراجا محتملا لجلف مارين - التي تعد إحدى أكبر الأصول في محفظتها - في بورصة كبرى مثل لندن أو سنغافورة في غضون عامين.

وتشتري شركات الاستثمار المباشر شركات بهدف بيعها أو إدراج أسهمها في وقت لاحق بمكاسب.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن جلف كابيتال ستستخدم القرض في دفع 100 مليون دولار للمساهمين كتوزيعات نقدية. لكن الصلح قال إن التوزيعات أقل من 100 مليون دولار إلا أنه لم يذكر قيمة محددا.

وتدير جلف كابيتال أصولا بنحو ملياري دولار وقال الصلح في وقت سابق هذا العام إنها تخطط لزيادتها إلى مثليها في 2018 .

(الدولار= 3.6730 درهم اماراتي)