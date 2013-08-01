مجموعة دبي تبيع حصتها في بنك إسلام الماليزي مقابل 550 مليون دولار

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - باعت مجموعة دبي حصتها البالغة 30.5 بالمئة في بنك إسلام الماليزي إلى مجموعة بي.آي.ام.بي القابضة مقابل 550 مليون دولار في ثاني تخارج لشركة الاستثمار خلال أقل من شهرين.

وأجرت مجموعة دبي وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محادثات مع بنوك دائنة لثلاث سنوات تقريبا منذ تضررت محفظة أصولها من جراء الأزمة المالية العالمية.

كانت مجموعة بي.آي.ام.بي التي تملك حاليا 49 بالمئة من بنك إسلام قالت في وقت سابق اليوم إنها ستدفع 884 مليون دولار للسيطرة بالكامل على أقدم وأكبر بنك إسلامي متكامل في ماليزيا في صفقة ستساعدها على التوسع في قطاع سريع النمو.

واشترت مجموعة دبي 40 بالمئة في البنك مقابل 224 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول 2006 قبل أن تتراجع حصتها إلى 30.5 بالمئة في 2009 بعد عملية لزيادة رأس المال لم تشارك فيها المجموعة.