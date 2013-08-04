سهم دبي الإسلامي يتحرك في نطاق ضيق بعد نتائج فاقت التوقعات

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - تحرك سهم بنك دبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة داخل نطاق ضيق اليوم الأحد بعدما فاقت نتائج الربع الثاني من العام توقعات المحللين بفارق كبير وهو ما قد يكون مؤشرا على انحسار قوة الدفع في السوق.

وقال بنك دبي الإسلامي في بيان إن صافي الربح العائد على المساهمين بلغ 418 مليون درهم (113.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وتوقع محللون في المجموعة المالية-هيرميس صافي ربح قدره 361 مليون درهم بينما توقع محللون في دويتشه بنك 306 ملايين درهم.

وارتفع السهم عند فتح السوق لكنه استقر بعد الظهر عند 3.57 درهم. ويواجه السهم مستوى مقاومة رئيسيا عند ذروة يونيو البالغة 3.66 درهم التي اختبرها الشهر الماضي لكنه لم يخترقها. وصعد السهم 78 بالمئة منذ بداية العام.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني 1.287 مليار درهم مقابل 1.265 مليار قبل عام.

وبلغت الأصول 111.14 مليار درهم في نهاية يونيو مقارنة 98.7 مليار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

كان مسؤولون ببنك دبي الإسلامي قالوا لرويترز في مايو أيار إنهم عالجوا معظم القروض المتعثرة التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا بعد انهيار السوق العقارية المحلية في 2009-2010.

ويمضى البنك قدما في صفقة للاستحواذ الكامل على تمويل للرهن العقاري من خلال مبادلة أسهم حيث يملك البنك بالفعل حصة تبلغ 58.2 بالمئة في شركة الإقراض العقاري الإسلامي.