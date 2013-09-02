المركزي الماليزي يرفض مقترحا لبيع صكوك لتمويل شراء بنك إسلام

كوالالمبور 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - رفض البنك المركزي الماليزي خططا من بي.آي.ام.بي هولدنجز لإصدار صكوك وجمع 884 مليون دولار تحتاجها الشركة للسيطرة بالكامل على بنك إسلام أقدم وأضخم بنك إسلامي في البلاد.

كانت بي.آي.ام.بي اقترحت الشهر الماضي إصدار صكوك لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار رنجيت (456.66 مليون دولار) في إطار خطة للاستحواذ على حصة التسعة والأربعين بالمئة التي لا تملكها في بنك إسلام من مجموعة دبي وصندوق الحج الماليزي.

ورفض البنك المركزي مقترح بي.آي.ام.بي لضمان الصكوك بأسهم للشركة التي قالت في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنها بحاجة لتقديم أصل بديل.