مقابلة-رئيس تكافل الهلال الإماراتية: نجري تغييرات جذرية لتعظيم الأرباح

من أحمد حجاجي

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال عامر ديه الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الهلال الإماراتية إن الشركة تقوم حاليا بتغييرات وصفها بالجذرية في استراتيجيتها المستقبلية من أجل تعظيم الأرباح وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الإماراتية المزدحمة بشركات التأمين والفرص أيضا.

وأكد ديه في مقابلة مع رويترز أن التغييرات المرتقبة في هذه الشركة المملوكة مئة بالمئة لمصرف الهلال الإسلامي الإماراتي تشمل تقليل الاعتماد على التأمين الصحي والتوسع في الأنواع الأخرى من التأمين والاستفادة من انتشار فروع البنك وعلاقاته من أجل الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وقال "الشركة كانت تعتمد على التأمين الطبي كركيزة لها وهذا الشيء آخذ في التغيير."

وأضاف أنه يفضل ألا تزيد نسبة التأمين الطبي عن 45 في المئة من محفظة الشركة "وهذا ما نحاول أن نصل له."

ولم يكشف ديه الذي تم تعيينه في هذا المنصب منذ نحو ستة أشهر عن النسبة الحالية للتأمين الصحي في محفظة الشركة.

وتقول الشركة التي تأسست عام 2008 على موقعها الالكتروني إنها تقدم "مجموعة واسعة من منتجات تكافل الهلال للشركات والأفراد. ويتم تصميم هذه المنتجات لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة."

وتضيف "يمكن تعديل منتجاتنا الطبية وتصميمها خصيصا للتعامل مع احتياجات ومتطلبات الشركات أو المجموعات التجارية من حيث الفوائد وميزانيات التأمين الصحي."