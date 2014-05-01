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مصحح-الرئيس التنفيذي: دبي الإسلامي يجري محادثات لشراء 40% في بنك اندونيسي

Thu May 1, 2014 1:26pm GMT
 
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(لتوضيح أن الرئيس التنفيذي كان يقصد أن الشركة الأم للبنك المستهدف هي المدرجة لا البنك نفسه)

دبي أول مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الخميس إن البنك يجري محادثات مع مصرف إسلامي في اندونيسيا للاستحواذ على حصة نسبتها 40 بالمئة فيه.

وقال شلوان للصحفيين إن دبي الإسلامي يأمل في ابرام الصفقة قبل نهاية العام مضيفا أن البنك سيمول صفقة الشراء من احتياطياته النقدية.

وأحجم شلوان عن ذكر اسم البنك الاندونيسي لكنه قال إن شركته الأم مدرجة في البورصة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 