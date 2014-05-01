مصحح-الرئيس التنفيذي: دبي الإسلامي يجري محادثات لشراء 40% في بنك اندونيسي

(لتوضيح أن الرئيس التنفيذي كان يقصد أن الشركة الأم للبنك المستهدف هي المدرجة لا البنك نفسه)

دبي أول مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الخميس إن البنك يجري محادثات مع مصرف إسلامي في اندونيسيا للاستحواذ على حصة نسبتها 40 بالمئة فيه.

وقال شلوان للصحفيين إن دبي الإسلامي يأمل في ابرام الصفقة قبل نهاية العام مضيفا أن البنك سيمول صفقة الشراء من احتياطياته النقدية.