مقدمة 1-بنك دبي الإسلامي في محادثات لشراء مصرف اندونيسي مع تضاعف أرباحه

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من ميرنا سليمان وديفيد فرنش

دبي أول مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الخميس إن البنك يجري محادثات مع مصرف إسلامي في اندونيسيا للاستحواذ على حصة نسبتها 40 بالمئة مع تطلع البنك إلى أكثر البلدان الإسلامية سكانا لتنويع إيرداته.

ورغم أن بنك دبي الإسلامي وبنوكا أخرى في دولة الامارات العربية المتحدة تشهد الآن ارتفاعا في الأرباح على خلفية صعود الاقتصاد المحلي إلا أن بنوكا عديدة واجهت صعوبات في وقت سابق من هذا العقد جراء انهيار فقاعة عقارية محلية وديون كبيرة مستحقة على شركات شبه حكومية في دبي وهو ما يظهر مخاطر الاعتماد على سوق واحدة.

وقال شلوان للصحفيين إن دبي الإسلامي يأمل في ابرام الصفقة قبل نهاية العام مضيفا أن البنك سيمول صفقة الشراء من احتياطياته النقدية.

وأضاف أن دبي الإسلامي يرى فرصا جيدة في اندونيسيا لكنه أحجم عن ذكر اسم البنك الاندونيسي.

كان شلوان قال لرويترز في مارس آذار إن دبي الإسلامي يخطط لتوسعة أنشطته لتمتد إلى اندونيسيا وكينيا ودول أخرى أفريقية.

واندونيسيا هي أكثر البلدان الإسلامية سكانا لكن سوقها المالية الإسلامية أقل تطورا من جارتها ماليزيا حيث تحوز البنوك الإسلامية الاندونيسية نحو 4.8 في المئة من إجمالي الأصول البنكية في البلاد مقارنة مع أكثر من 20 بالمئة لنظرائها في ماليزيا.