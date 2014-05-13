مؤسسة دبي للاستثمارات تحدد السعر الاسترشادي لإصدار بالحجم القياسي

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - حددت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية السعر الاسترشادي المبدئي لأولى إصدارتها من السندات حسبما قال مرتبو الإصدار اليوم الثلاثاء.

وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن المؤسسة ستصدر صكوكا لأجل ست سنوات بسعر في نطاق 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات بسعر 200 نقطة أساس أو أكثر قليلا فوق نفس المتوسط.

ومؤسسة دبي للاستثمارات هي صندوق مملوك للدولة وتملك حصصا في بعض من كبرى الشركات في دبي.

ومن المتوقع أن تستكمل المؤسسة عملية البيع يوم الأربعاء.

وسيكون الإصدار مقوما بالدولار وبالحجم القياسي وإن كانت الوثيقة لم تحدد ما إذا كان هذا يسري على كل شريحة أم للشريحتين معا. والمعروف أن الإصدار القياسي يتجاوز 500 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن مؤسسة دبي تعتزم إتمام اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء.