مصحح-أبوظبي الإسلامي: البنك المركزي وافق على صفقة باركليز منذ 10 أيام

(لتصحيح الخبر بما يظهر أن البنك نال الموافقة بالفعل من عشرة أيام)

أبوظبي 20 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء إن البنك نال منذ عشرة أيام الموافقة التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي على شراء أنشطة التجزئة لبنك باركليز في الإمارات.