مصحح-أبوظبي الإسلامي: البنك المركزي وافق على صفقة باركليز منذ 10 أيام
(لتصحيح الخبر بما يظهر أن البنك نال الموافقة بالفعل من عشرة أيام)
أبوظبي 20 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء إن البنك نال منذ عشرة أيام الموافقة التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي على شراء أنشطة التجزئة لبنك باركليز في الإمارات.
وأبلغ طراد محمود الصحفيين أن لجنة الدائنين المشكلة للمساعدة في مفاوضات إعادة هيكلة ديون أملاك للتمويل قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة الرهن العقاري التي مقرها دبي يتضمن إعفاء مؤقتا من السداد. وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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